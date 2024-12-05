Один из пунктов пропуска на границе с Молдовой приостановит работу: в чем причина
В пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" на границе с Молдовой 6 декабря приостановят пропускные операции с 03:00 до 06:00. Причина - проведение технических работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
"По информации молдавских коллег, в пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" 6 декабря 2024 с 03:00 до 06:00 будет отключено электропитание с целью проведения технических работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пропускные операции в отношении граждан и транспортных средств в этот период суток будут приостановлены.
Напомним, пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой приостанавливал работу 20 ноября.
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