Один пришел сам. Нацгвардейцы на востоке взяли в плен нескольких россиян

"На одну из позиций 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука вышел и добровольно сдался в плен раненый военнослужащий противника. Ему была оказана медицинская помощь и проведена эвакуация", - пишет пресс-служба.

В частности еще двое россиян были взяты в плен в районе Серебрянского лесничества после безуспешных наступательных действий со стороны врага.

Как отмечает министерство, подразделения Национальной гвардии продолжают наносить врагу многочисленные потери и лишать российскую армию наступательного потенциала.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 263 020 единиц личного состава. Только за минувшие сутки наши воины "отминусовали" еще около 610 россиян.

"Хочу жить"

В Украине действует проект "Хочу жить" для россиян, желающих сдаться в плен. Для получения дополнительной информации их родным или близким необходимо позвонить по телефонам:

с территории России - +380956886888; +380936886888 и +380976886688;

с территории Украины - 688 (только с украинских номеров) и +380443508917.