Один пришел сам. Нацгвардейцы на востоке взяли в плен нескольких россиян

Воины Национальной гвардии Украины взяли в плен трех окупантов на Бахмутском направлении. Один из россиян самостоятельно пришел после получения ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.
"На одну из позиций 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука вышел и добровольно сдался в плен раненый военнослужащий противника. Ему была оказана медицинская помощь и проведена эвакуация", - пишет пресс-служба.
В частности еще двое россиян были взяты в плен в районе Серебрянского лесничества после безуспешных наступательных действий со стороны врага.
Как отмечает министерство, подразделения Национальной гвардии продолжают наносить врагу многочисленные потери и лишать российскую армию наступательного потенциала.
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 263 020 единиц личного состава. Только за минувшие сутки наши воины "отминусовали" еще около 610 россиян.
"Хочу жить"
В Украине действует проект "Хочу жить" для россиян, желающих сдаться в плен. Для получения дополнительной информации их родным или близким необходимо позвонить по телефонам:
Также работают горячие линии по номерам +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84, а также чат-бот.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.