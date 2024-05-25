Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию

Артем Мельник присоединился к ГФТГ "Мрия" в первые дни вторжения РФ в феврале 2022-го. Уже в марте после прилета вражеской ракеты "Кинжал" получил тяжелые ожоги 35% тела и многочисленные переломы. Раньше работал поваром, но из-за ранения вернуться к работе уже не мог.

Пока перенес 10 сложных операций и проходил реабилитацию, возник и бюрократический вопрос: не мог получить положенные военным льготы. Хотя защитников из добровольческих формирований по статусу уже приравняли ко всем остальным военным из Сил Обороны, сейчас множество таких как он военных добиваются получения статуса УБД и льгот через суды.

Но после ранения парень не сдался: решил сменить профессию, сейчас учится на дизайнера и одновременно понемногу ищет документальные доказательства того, что он действительно защищал Родину.

О том, как получить УБД защитнику из добровольческого формированя и где искать работу после возвращения с войны – РБК-Украина рассказывает на примере истории одного защитника.

О ранениях, реабилитации и "гражданской" инвалидности

Киевлянин Артем Мельник присоединился к добровольческому формированию территориальной громады через несколько дней после начала большой войны. В марте, когда оккупанты все еще безуспешно пытались добраться до Киева через Бучу и Ирпень, защитник выполнял задачи вместе с 72-й отдельной механизированной бригадой.

В момент вражеского прилета поздно вечером сидел в автомобиле в 200 метрах от эпицентра удара. Звука взрыва Артем почему-то даже не почувствовал. Но вдруг увидел, как к нему приближается огненная волна. Времени хоть как-то отреагировать не было: он только прикрыл лицо руками. На руки и пришлось основное поражение, их очень сильно обожгло.

Артема спасли в ожоговом центре. Ему провели 10 операций по пересадке кожи. Долго был в реанимации, потом заново учился ходить: кроме рук, очень пострадала и левая нога, он полностью потерянный слух на одно ухо. Надо было проходить длительную реабилитацию, и с этим очень помогли в благотворительном проекте "Неопалимі".

"Это отличные профессионалы. Кто столкнулся с схожей ситуацией и есть поражение после ожогов, советую обращаться к ним. Там точно помогут. Помощь абсолютно бесплатна как для военных, так и гражданских лиц, получивших травмы в результате войны", – говорит защитник.

Фото: Артем Мельник в начале вторжения РФ в 2022 году (из личного архива)

Он отмечает, что получить УБД ему важно не для выплат, а чтобы подтвердить, что он действительно защищал Родину вместе с сослуживцами. Он сейчас ждет ответа на запрос от части по подтверждениям его участия в боевых действиях, что позволит со временем получить статус УБДй. Это важно и всем другим защитникам, которые рисковали жизнью и сейчас сами нуждаются в помощи.

Пока ждет урегулирования вопроса, пошел по более простому пути и получил группу инвалидности как гражданский. На первой комиссии МСЭК его практически не осматривали, не спрашивали о его состоянии. Там ему дали третью группу в год.

"Сказать только: если есть вопросы – задавайте. Спросил, почему именно третья группа, ответили "в интернете почитаете", – рассказывает защитник. Он решил обжаловать решение, и его направили на Центральную МСЭК Киева. На второй комиссии осмотр был уже очень подробным. Инвалидность продлили на два года.

Имея 3-ю группу, он получает выплаты 2300 гривен в месяц. Но совсем не жалуется, что это мало. "Значительно лучше, чем ничего", – говорит Артем.

Мама его сослуживца сейчас добивается признания того факта, что ее сын погиб в результате войны в 2022 году во время того же ракетного удара. Военный в тот момент оказался в самом эпицентре прилета. Попадание было настолько сильным, что его не смогли найти даже по ДНК. Артем говорит, что таких дел по стране много. И важно, чтобы люди наконец-то добились справедливости, а вопрос урегулировали так, чтобы не приходилось решать его через суд.

Почему добровольческим формированием сложно получить УБД

В 2023 году в Украине приняли закон, согласно которому члены добровольческих формирований приравняли к ВСУ, и теперь члены их семей имеют право на те же социальные льготы, что и военнослужащие. Военные ГФТГ тоже могут выполнять боевые задачи, но главная над ними Территориальная оборона. А сама ТРО подчиняется ВСУ.

Участники добровольческих формирований совмещают в своей работе и гражданскую, и военную составляющую, объясняет РБК-Украина адвокат "Riyako & Partners" Катерина Анищенко. Она считает, что члены добровольческих формирований из всех военнослужащих наиболее незащищенные.

"Они выполняют свой военный долг, но финансируются не государством, а предпринимателями, местными властями. Мы с вами понимаем, что это финансирование не всегда идет четко. Также члены таких формирований оплачивают больничные исключительно за свой счет. Однако в целом на них и их семьи распространяются те же льготы, что и на других военных", – говорит она.

Фото: Участникам добровольческих формирований бывает непросто получить статус УБД (facebook.com/dima_schors)

На практике им может быть сложно, например, получить справку об участии в боевых действиях, справку о получении ранения. Эти документы выдает командир части военнослужащим, которые в дальнейшем хотят получить статус УБД. Сложности возникают, потому что дополнительных разъяснений от Кабинета министров об этом документе пока нет.

"Получается, чтобы получить УБД такому защитнику, нужна справка от командира части о том, что именно во время выполнения боевого задания ему ставились боевые распоряжения. А боевые распоряжения он не может получить, потому что является членом добровольческого формирования. Закон приняли, и это хорошо. Но не определили, какой же документ нужен, чтобы этот защитник получил УБД. То есть в статусе с ВСУ их уравняли, а изменений к документам не внесли", – говорит адвокат.

На практике добиваться этого сейчас можно только через суд. В суд может подать и сам защитник, и его семья.

"Суд далее исследует, что человек выполнял боевые задания, даже в отсутствие журнала боевых действий. И, опираясь на уже принятый закон, признавал защитника участником боевых действий. Или можно обязать Министерство обороны выдать справку о том, что он участвовал в боевых действиях. Это также будет основанием для получения статуса УБД", – добавляет Анищенко.

Как военному вернуться к гражданской жизни и работе

Часто бывает, что ветеран возвращается с войны и начинает чувствовать, что жизнь уже совсем другая. А из-за физических ограничений он уже не сможет работать на прежней работе. При этом надо еще и ходить за справками, собирать справки, что-то доказывать. В таких ситуациях главное не закрываться в себе и продолжать искать выход. А он точно найдется.

Фото: Военным после возвращения с фронта бывает тяжело психологически, а возвращаться к прошлой работе большинство уже не хочет (freepik.com)

"Мне было тяжело психологически, когда лежал в реанимации и потом еще долго не мог встать с постели. Но когда стал поправляться и себя "вытаскивать", то понял, что это все ограничения временные. Когда заново начал ходить, это тяжелое состояние прошло само по для себя. Главное с чего-то начать. И иметь какие-то активности. Занятия с психологом, рисование. И все будет налаживаться. Постепенно, но будет", – делится опытом ветеран Артем Мельник.

К прошлой работе поваром он вернуться из-за травм уже не мог. Волонтеры и врачи из проекта "Неопалимі", которые за это время уже стали друзьями, посоветовали обратиться в фонд "После Службы". Там Артему помогли сменить профессию. Кейс-менеджер помог сориентироваться в выборе ИТ-профессий, и Артем остановил выбор на обучении профессии UI/UX дизайнера в Mate Academy.

"Сначала думал учиться на программиста, но понял, что немного не мое. Нравится что-то более динамичное. Выбрал дизайн приложений. Оказалось, это тоже очень сложно. Обучение длится четыре часа в день. Выполнять некоторые задачи на учебе оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. Ищу в течение дня время, чтобы это сделать и все успеть", – рассказывает Артем.

В Украине придется пересмотреть свое отношение к ветеранам и работодателям. По мнению Артема, если кому-то из них нужно потратить несколько месяцев на переобучение, то не стоит отказывать и соглашаться на это. Государство тоже должно содействовать. Например, как при приеме на работу людей с инвалидностью: нанимая ветерана, компанию могли бы освободить от части налогов.

"Военным надо понять: главное, что выжил. Да, есть ранения, но на том жизнь не заканчивается. При депрессии и ПТСР не надо бояться обращаться к психологам. Ранения бывают разные. Далеко не все позволяют работать, кем вы раньше были. Но есть удаленная работа, например. Многим помогает стратегия маленьких шагов: начинать с небольших дел, которые приведут к большим", – говорит ветеран.

Фото: Часто ветераны сталкиваются с длительными бюрократическими процедурами оформления справок (Getty Images)

Сменить профессию хотят 60% ветеранов. Куда обращаться

Фондов, занимающихся помощью военным, становится все больше. Если даже вы живете в небольшом селе, можно обратиться к ним онлайн. Там помогут или сориентируют, куда стоит идти.

По статистике благотворительного фонда "После службы", минимум 60% возвращающихся с войны ветеранов в силу разных причин не хотят работать по прошлой профессии. Кто-то не может работать менеджером по продажам, потому что получил ПТСР, а кто-то не вернется к работе спортивного тренера, потому что имеет травму спины.

Вопрос поиска новой профессии сейчас очень актуален, и потребность в этом будет только расти, говорит кейс-менеджер фонда и ветеран Нацгвардии Александр Вицан.

Фонд содействует в этих вопросах несколькими способами. Кто просто не знает, как написать резюме, и сотрудники помогают его составить. У кого-то юридический вопрос, и юристы тоже сопровождают ветерана. Помогают искать курсы, образование, чтобы ветеран прошел переквалификацию, а затем – подыскивать работу.

Сейчас многие возможности поиска ветеранам работы стало предлагать государство. Стать на биржу труда можно онлайн, также дистанционно могут назначить выплаты по безработице. А в центрах занятости в регионах предлагаются уже более 170 специальностей именно для ветеранов.

"Также ветераны могут получать денежные ваучеры и использовать их для обучения. Есть гранты образовательные, бизнесовые. Но обратите внимание, что пока вы как ветеран стоите на учете на бирже труда, вам будут выплачивать часть основнной ставки, а не боевых 100 тысяч. Потому что боевые – это своего рода бонус. Сумма выплат всегда рассчитывается индивидуально", – говорит собеседник.

Фото: В Украине все больше благотворительных фондов, помогающих ветеранам (facebook.com/Superhumans.Center)

Многие сведения о помощи ветеранам можно найти в Facebook. Также можно обращаться в государственные органы.

“Меня приятно порадовала ситуация в 2024 году по возможностям работы для ветеранов. Произошли неплохие изменения. Также можно обращаться к нам. Чем сможем – поможем. Чем больше людей вовлечено в поиск решения проблемы, тем больше шансов эту проблему решить. Хочу подчеркнуть, что мы уважаем и поддерживаем ветеранов, приближающих победу Украины. И знаем их ценность", – подчеркивает Александр.