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Один з осередків пожежі в Чорнобильській зоні локалізували

Фото: пожежу в зоні відчуження локалізували (t.me/dsns_telegram)
Автор: Олександр Мороз

У Чорнобильській зоні локалізували один з осередків пожежі. Зокрема, в районі контрольного пункту пропуску "Дитятки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"5 травня о 09:05 загоряння сухої трави поблизу КПП "Дитятки" в Зоні відчуження, що виникло напередодні, локалізовано. Триває гасіння", - йдеться в повідомленні.

Фото: пожежу в зоні відчуження локалізували (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про лісові пожежі в Київській області біля села Розважів, а також біля села Дитятки. Жителів Києва закликали закривати вікна і не перебувати без потреби на вулиці, якщо задимленість з'явиться в столиці.

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ЧорнобильПожежа