Один из крупнейших производителей мотоциклов в мире на грани банкротства: подробности

На днях фирма KTM подала заявление на самоуправление на срок до 90 дней, что позволит ей реструктурировать и отсрочить выплату кредитов. Другими словами, сейчас компания сочла себя неплатежеспособной, поскольку не смогла привлечь промежуточное финансирование. Речь идет о необходимости получить дополнительные сотни миллионов евро, чтобы рассчитаться по долгам. Антикризисное управление позволит оттянуть время, чтобы попытаться договориться с кредиторами о реструктуризации ссуд.

Реструктуризация понадобится и компании, чего не скрывает ее руководство. Уже в ближайшее время начнутся сокращения работников и изменение размера производства, вплоть до закрытия заводов. Причем это необходимо не только для того, чтобы снизить издержки, но и помочь дилерам снизить избыточные товарные запасы продукции, накопившиеся из-за низкого спроса.

По мнению руководства компании, к столь плачевному положению дел привел сразу целый ряд факторов, которые развивались в последние несколько лет. Среди них стагнация экономики Европы и рецессия в Германии, а в США продажи KTM упали из-за повышения кредитных ставок, которые снизили покупательскую способность доходов населения. .