Один из самых известных бизнес-центров Киева попал в "белый список" налоговой: что это значит

Компания вошла в "белый список" налогоплательщиков перечня предприятий, отвечающих определенным Налоговым кодексом критериям добровольного соблюдения налогового законодательства.

Речь идет о своевременной и полной уплате налогов, отсутствии налогового долга и соответствии другим установленным государством критериям. Список утвержден приказом ГНС №600 "Об утверждении Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на август 2026 года".

Что нужно знать о БЦ "Парус"

БЦ "Парус" входит в инвестиционный портфель холдинга ARS Capital украинского бизнесмена Максима Криппы.

"Во время войны ответственность бизнеса - это налоги, инвестиции и поддержка военных. Сильная экономика сегодня формирует основу восстановления страны завтра. Именно поэтому мы продолжаем инвестировать в ключевые направления бизнеса и поддерживать Силы обороны Украины", - отметил Криппа.

БЦ "Парус" входит в инвестиционный портфель холдинга ARS Capital (фото: ARS Capital Holding)

С февраля 2022 года компании, входящие в инвестиционный портфель бизнесмена, направили более 4,9 млрд грн в бюджет Украины и на благотворительную поддержку.

Более 3,9 млрд грн из этой суммы составили налоговые платежи - НДС, налог на прибыль, НДФЛ, военный сбор, плата за землю и другие налоги и сборы.

Еще более 1 млрд грн было направлено на поддержку Сил обороны Украины через MK Foundation. За это время фонд передал военным более 2100 автомобилей Volkswagen Transporter. Автомобили используются для транспортировки оборудования, обеспечения работы подразделений беспилотных систем, саперов и противовоздушной обороны, а также для эвакуационных и логистических задач.

Добавим, что "Клуб белого бизнеса" - это инициатива ГНС Украины для честных налогоплательщиков. Попасть туда могут компании и ФЛП с высоким уровнем уплаты налогов, зарплатами выше среднего по отрасли и без долга или рискового статуса.

Участники получают мораторий на проверки, персонального комплаенс-менеджера, ускоренное возмещение НДС и скорые консультации.

Цель проекта - создать благоприятные условия для прозрачного бизнеса и упростить его связь с государством.