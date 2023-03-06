Один из крупнейших российских банков отказался выплачивать долги после санкций ЕС

Банк "Тинькофф" был включен в десятый пакет санкций ЕС против России на прошлой неделе за вторжение Россию в Украину. Банк уже был вынужден приостановить торговлю в евро, а его приложение было удалено из App Store.

Эмитент еврооблигаций TCS Finance DAS, который также входит в группу TCS, заявил, что 3 марта он был уведомлен об отмене выплаты процентов, причитающихся 15 марта, по бессрочным облигациям на сумму 300 млн долларов.

Эмитент заявил, что в результате проценты 15 марта будут автоматически аннулированы.

Согласно сообщению, владельцы облигаций будут считаться "безвозвратно отказавшимися от своего права на получение и больше не будут иметь никаких прав против эмитента или любой другой стороны в отношении выплаты процентов за март 2023 года".

"Тинькофф" сообщил, что документация по облигациям позволяет эмитенту отменить купонные выплаты. "В текущих условиях мы приняли решение об отмене одного платежа в целях проведения дополнительной работы по учету интересов всех инвесторов, в том числе за пределами России", - заявили в банке в ответ на запрос о комментарии.

Основанный в качестве специализированного поставщика кредитных карт предпринимателем Олегом Тиньковым, ныне откровенно критикующим президента Владимира Путина, банк "Тинькофф" быстро рос за последнее десятилетие и входит в список 13 системообразующих финансовых учреждений Центрального банка России.