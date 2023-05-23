RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Один из крупнейших банков Швейцарии будет замораживать счета жителей Беларуси и РФ

Фото: Julius Baer (facebook.com/bankjuliusbaer)
Автор: Дмитрий Браславский

Один из крупнейших банков Швейцарии Julius Baer будет замораживать счета белорусов и россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Main Partner Trust (оказывает юридические и консалтинговые услуги банка - ред.), которое приводит Forbes.

Julius Baer сообщил своим клиентам - россиянам и белорусам - о замораживании их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear.

Швейцарский банк Julius Baer разослал российским клиентам уведомление, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по этим инвестиционным счетам заморожены.

Глава отдела корпоративных коммуникаций банка Julius Baer Ян Вондер Мюль подтвердил информацию о том, что инвестиционные счета россиян будут изолированы из-за требований Euroclear.

"Euroclear требует выделить ценные бумаги, хранящиеся в Euroclear, и денежные средства, полученные от этих ценных бумаг, на специальные счета в Euroclear", - говорится в сообщении.

В письмах российским и белорусским клиентам указано, что эти меры вступают в силу немедленно. Это решение связано с санкциями против РФ и Беларуси.

Julius Baer Group

Швейцарский банк, специализирующийся на частном банкинге и управлении активами. Штаб-квартира расположена в Цюрихе (Швейцария).

Напомним, что правительство Швейцарии увеличило количество людей, которые следят за исполнением санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьШвейцария