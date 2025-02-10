Один из ключевых в России: ночью дроны атаковали Афипский НПЗ ночью

Что известно об Афипском НПЗ

Как пояснил Коваленко, Афипский НПЗ, является одним из ключевых НПЗ на территории России с мощностью 6,25 млн тонн нефти в год.

Нефтеперерабатывающий завод играет стратегическую роль для врага в обеспечении топливом военной техники, особенно на южном направлении.



"Расположение в Краснодарском крае делает его важным логистическим центром для поставки дизельного топлива и авиационного керосина, которые используются армией. Именно поэтому Афипский НПЗ является не только промышленным объектом, но и важным элементом военной инфраструктуры России", - добавил Коваленко.