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Один из главных помощников премьера Швеции ушел в отставку из-за незаконной рыбалки

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Швеция, Пятница 27 января 2023 23:13
Один из главных помощников премьера Швеции ушел в отставку из-за незаконной рыбалки Фото: помощник премьера Швеции Петер Магнус Нильссон (twitter.com BaroCgn)
Автор: Карина Левицкая

Один из главных помощников премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона Петер Магнус Нильссон ушел в отставку из-за скандала по его причастности к незаконной рыбалке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

В Швеции запрещено ловить угря без разрешения, поскольку он находится под угрозой исчезновения. Однако в начале этой недели после сообщений в СМИ о незаконном отлове угря на южном побережье Швеции разразился скандал с участием одного из помощников премьера.

Морская полиция задержала Нильссона в 2021 году и спросила, расставил ли он ловушки на угрей, на что мужчина возразил. Через год ему позвонил представитель полиции с тем же вопросом, однако он снова возразил, что ловушки принадлежали ему.

Однако в конце концов Нильссон перезвонил полиции, чтобы исправить свои показания, и заплатил штраф в размере 38 800 крон (3800 долларов).

Под давлением парламента, желавшего услышать объяснения от премьера Швеции и слушаний об обстоятельствах назначения его помощника, Нильссон объявил о решении уйти в отставку.

"Я понимаю, насколько неправильно ловить угрей без разрешения и не рассказывать все как есть власти, даже если с тех пор я позвонил в полицию и признался, что поймал 15 рыб", - заявил он.

После отставки помощника Кристерссон сообщил, что разочарован таким решением.

Напомним, "Слуга народа" исключила Тищенко из партии после скандала.

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