Один до двадцяти. Росіяни переважають на Донбасі, тому потрібна потужна зброя, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову глави держави з гостями Українського дому в Давосі.

Зеленський зауважив, що співвідношення техніки на Донбасі 1:20 на користь армії РФ. Це робить потребу Збройних сил України в західних зразках озброєння вкрай високою.

"Нам потрібна потужна зброя, яка дасть можливість не втрачати стільки людей. Бо іноді у нас люди воюють проти техніки. У них у двадцять разів більше техніки. Зараз на Донбасі у нас один до двадцяти... Я не хочу, щоб гинули сотні тисяч людей, тому треба зброя, яка дозволить боротися на великій відстані... У вас є все, щоб зберегти життя цих людей", – заявив президент.

Також Зеленський назвав перемогу України єдиним можливим варіантом завершення війни. Щоправда, погодився із важливою роллю дипломатії в досягненні миру.