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За один день та через Zoom: Мін'юст спростив укладення шлюбу під час війни

Фото: шлюб під час війни можна укласти за один день та через Zoom (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство юстиції України спростило укладення шлюбу під час воєнного стану. Це можна зробити протягом одного дня після заяви та дистанційно через Zoom.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра юстиції Валерію Коломієць.

"Сьогоднішні обставини призводять до того, що люди інколи не мають можливості чекати. Тому що всі ми опинилися в обставинах, коли ми не знаємо, що буде завтра і навіть сьогодні до вечора. Тому подати заявку і офіційно оформити шлюб тепер можна за день. Люди, які виявили бажання, можуть одружитися протягом дня", - пояснила Коломієць.

Вона зазначила, що на сьогодні реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі ДРАЦСу на території, де не ведуться бойові дії. При цьому, в певних умовах шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів ДРАЦС. Наприклад, це можуть бути й поліцейські, й військові. Зокрема, це актуально для жінок і чоловіків, які несуть службу. Для них зробили можливість одружуватись дистанційно.

"Вони можуть звернутися до свого командира і подати заяву про те, що бажають одружитися дистанційно. Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з членів подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обоє з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom", - поінформувала заступник міністра.

За даними Мін'юсту, з початку повномасштабної війни одружилися майже 22 000 українських пар, що більше, ніж зазвичай. Це пов’язано зокрема з воєнним станом.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство юстиції України