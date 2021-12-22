RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Одна людина загинула і двоє постраждали під час пожежі в готелі під Вінницею

Автор: Артур Родивилов

У Вінницькій області в ніч проти середи, 22 грудня, унаслідок пожежі в комплексі відпочинку загинула одна людина. Ще двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Відзначається, що інцидент стався в шестиповерховому готелі "Батерфляй", розташованому в селі Селище, о 02:55. Пожежа покрівлі виникла на площі 800 кв. м.

До гасіння пожежі залучили 44 рятувальники та 13 одиниць техніки. Станом на 05: 09 загоряння вдалося локалізувати, а менш ніж через двадцять хвилин вогонь ліквідували.

Відомо, що до прибуття рятувальників з приміщення евакуювали 56 осіб, у тому числі 53 дітей (2006-2016 р.н.).

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа