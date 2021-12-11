З триколором і російським "орлом". До України не пустили "фермера" з Узбекистану

За інформацією прикордонників, вбрання пасажира рейсу з Ташкенту спонукало працівників ДПСУ "звернути на нього особливу увагу".

"На одязі мандрівника були зображення прапора та герба країни-агресора та написи "Russian national team", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що іноземця запросили у службове приміщення для проведення поглибленої перевірки.

"Під час якої він сам зрозумів, що вбрався не зовсім відповідно та вибачився перед усіма українцями. Та це не допомогло іноземцю перетнути український кордон, бо під час прикордонного контролю з’ясувалося, що він не може підтвердити мету своєї поїздки", - розповідають у відомстві.

Пасажир розповів прикордонникам, що нібито планував придбати в Україні трактор для свого сільського господарства.

"Під час опитування він не зміг зрозуміло розповісти ні про свою ферму, ні про те у кого і який трактор хоче купити. При цьому мандрівник не мав з собою грошей не те, що на покупку сільгосптехніки, а й навіть на бронювання готелю, а місткість його багажу значно перевищувала заявлений термін перебування в Україні. "Фермер" вилетів у Ташкент зворотнім рейсом", - додають у ДПСУ.