Під Одесою зі стріляниною святкують весілля. Поліція ввела операцію "Перехват"

Інцидент стався біля торгового центру "Рів'єра". На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Відомості по події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Для затримання автомобіля правопорушників в дію введена поліцейська операція "Перехват". Обставини події та причетні до неї особи встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили виданню "Думська" в поліції, за попередньою інформацією, люди святкують весілля.