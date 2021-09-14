На Одеській митниці виявили контрабанду бензопил з Китаю на 5 мільйонів гривень

Працівники Державного бюро рослідувань (ДБР) виявили велику партію бензопил з Китаю, які підприємець намагався контрабандою ввезти до України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

Повідомляється, що під час огляду контейнеру правоохоронці виявили всередині бензопили загальною вартістю 4,9 мільйонів гривень.

"Імпортер зазначив у декларації переважно дрібний товар та незначну кількість бензопил, хоча насправді були завезені лише бензопили. Також кількість ввезених товарів у документах була значно заниженою". - йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що стосовно декларанта склали протокол про порушення митних правил, а імпортований товар конфіскували. За порушення митних правил передбачено штраф у рохмірі 4,9 мільойна гривен (100% вартості товару).

Фото: на Одеській митниці виявили контрабанду з Китаю (dbr.gov.ua)