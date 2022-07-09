В Одеській ОВА різко відреагували на бійку чиновників в Білгород-Дністровському
Голова Одеської ОВА Максим Марченко найближчим часом планує робочу подорож до Білгород-Дністровського. Також буде створена комісія для перевірки роботи міської та районної рад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови ОВА в Telegram.
"Щодо ситуації в Білгород-Дністровському районі. Буде призначена робоча група, яка з наступного тижня розпочне роботу з оцінки діяльності Білгород-Дністровської і районної, і міської рад. Найближчим часом я планую особисто відвідати це місто", - написав він.
Як повідомлялось, на сесії Білгород-Дністровської районної ради побилися її голова Григорій Мельниченко та мер міста Віталій Граждан.
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