Фото: автомобіль поліцейських після обстрілу (od.npu.gov.ua)

Чоловіку загрожує 15 років тюрьми

У Одеській області затримали підозрюваного в обстрілі автомобіля поліцейських Великої Михайлівки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

У прес-службі поліції повідомляють, що чоловіку загрожує 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

"Чоловік відкрив вогонь з рушниці по правоохоронцях, які прибули за повідомленням місцевої жительки про те, що він у стані алкогольного сп’яніння "гуляє" селом та погрожує сокирою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, інцидент стався 5 травня. Після цього поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину на посту під Одесою. За даними очевидців, невідомі в масках зайшли на пост зі сторони села та влаштували стрілянину з травматичної зброї. При цьому співробітники поліції не втручалися в ситуацію. Поліція кваліфікувала стрілянину на поліцейському посту під Одесою як хуліганство, в результаті самого інциденту поранено трьох осіб.

Пізніше стало відомо, що увечері 16 квітня до поліції звернувся голова однієї з громадських організацій повідомив поліції про напад озброєних людей на представників його організації, які перебували на поліцейському посту біля села Дачне Біляївського району і контролювали зважування вантажівок.