В Одеській області виявили новий випадок COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Захворюваність зафіксували в Одесі

У Одесі 27 березня підтвердили новий випадок зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Максим Куций на сторінці в Facebook.

Ввечері лабораторним центром отримано ще один позитивний результат дослідження на COVID-19 в Одесі.

"Жінка 1963 року народження повернулася з Франції та після виявлення симптомів звернулася до медиків. На даний момент у регіоні зафіксовано 6 випадків захворювання на COVID-19", - говорится в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що, станом на вечір 27 березня, в Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.

Нагадаємо, згідно з даними обласного лабораторного центру в Тернопільській області зафіксували 43 випадки COVID-19 станом на 22:00 27 березня.

РБК-Україна писало, що на думку в.о. генерального директора Центру здоров’я МОЗ Ігоря Кузіна, перехворіти коронавірусом може до 22 мільйонів громадян України. За його словами, з часом коронавірус буде зменшувати свою активність. Однак особа може повторно захворіти через три місяці.