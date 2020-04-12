ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одеській області за добу 10 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 00:07
В Одеській області за добу 10 нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед них - двоє дітей

В Одеській області діагноз захворювання на COVID-19 підтвердили у 63 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Одеської ОДА Максима Куцого в Facebook.

Зазначається, що ввечері 11 квітня від лабораторного центру МОЗ в Одесі отримали ще 10 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли - 4 жінки віком від 36 до 71 років та 8-річна дівчинка. І четверо чоловіків - від 34 до 80 рокі та трирічний хлопчик.

Випадки зафіксовано у Одесі, Біляївці, Сараті, Ізмаїлі та селищі Старокозаче Білгород-Дністровського району.

За інформацією від медиків, жоден з них за кордон не виїжджав. Одна з захворілих нещодавно була на поминальній вечері. Там вона контактувала з інфікованою людиною, яка повернулася з Польщі.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що за останню добу в Україні було підтверджено 18 випадків інфікування коронавірусом серед дітей. Загалом коронавірусом в Україні заразилися 163 дитини. Жодна хвора дитина не перебуває у тяжкому стані.

Як відомо, станом на ранок 11 квітня Міністерство охорони здоров'я лабораторно підтвердило 2511 випадків зараження коронавірусом в Україні.

В ЗСУ зафіксували сім нових випадків коронавіруса У Львівській області зафіксували п'яту смерть від коронавірусу
Новини України КоронавірусОдеса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся