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В Одеській області внаслідок негоди знеструмлено 145 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 16:42
В Одеській області внаслідок негоди знеструмлено 145 населених пунктів
Фото: наслідки негоди в Одесі (dsns.gov.ua)

Внаслідок сильного вітру зірвало покрівлі на 17 об’єктах

В Одеській області, станом на 16:00 24 лютого, внаслідок негоди знеструмлені 145 населених пунктів. Внаслідок сильного вітру зірвало покрівлі на 17 об’єктах, йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Як зазначається, знеструмлені 145 населених пунктів (Березівський - 24, Подільський - 12, Ізмаїльський - 1, Б.-Дністровський - 27, Роздільнянський - 24, Овідіопольський - 8, Лиманський - 17, Іванівський - 16, Біляївський - 7, Чорноморськ - 2, Одеса - 7).

Також повідомляється, що внаслідок сильного вітру зірвало покрівлі на 17 об’єктах.

"На ліквідацію наслідків негоди підрозділи Головного управління залучались 17 разів з них 7 разів на допомогу населенню з розбирання аварійних конструкцій (Одеса (2 виїзди). Южний, Біляївка, Подільськ (2 виїзди), Чономорськ) та 10 разів на прибирання повалених дерев", - зазначили у відомстві.

Всього від ДСНС залучено 15 одиниць пожежної техніки та 54 чоловіка особового складу.

Раніше повідомлялося, що в Одесі через наслідки негоди не функціонують трамвайні маршрути №1, 3, 5, 7, 26,27,28, тролейбусні маршрути №7 і 9.

Крім того, за даними облуправління поліції, внаслідок падіння дерева в Одесі загинула жінка.

Також РБК-Україна писало, що у Миколаєві оголошено "червоний" рівень небезпеки, в найближчі години у місті очікують подальшого погіршення погодних умов і зростання сили вітру до 38 метрів за секунду.

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