В Одеській області за програмою Зеленського реконструювали приймальне відділення Березівської лікарні
У Березівці Одеської області після реконструкції, проведеної за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", відкрилося приймальне відділення центральної районної клінічної лікарні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської ОДА.
За словами голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького, оновлене приймальне відділення в Березівці стало "сучасним медичним оазисом".
В ході реконструкції були повністю оновлені інженерні комунікації відділення і відремонтовані внутрішні приміщення.
Крім оновлення самих приміщень, для медичного закладу в межах "Великого будівництва" було також закуплене сучасне діагностичне обладнання, серед якого і апарат МРТ-діагностики.
За допомогою нового обладнання час від встановлення діагнозу до початку лікування значно скоротиться.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Краматорську Донецької області в межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського розпочалося будівництво нової обласної багатопрофільної лікарні, в якій будуть обслуговуватися 2,5 млн мешканців східних областей.