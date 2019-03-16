В Одеській області правоохоронці виявили контрафактні цигарки та велику кількість спирту

Було вилучено 1165 літрів спирту та 2750 пачок цигарок

В Подольске Одесской области межведомственная группа из сотрудников оперативных подразделений Госпогранслужбы и работников фискальной службы обнаружили в гаражном кооперативе табачные изделия без украинского акциза, большое количество спирта, шланги и специальный насос для перекачки спирта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Сообщается, что во время обыска было обнаружено 2750 пачек сигарет швейцарского и молдавского производства без украинского акциза, а также 1165 литров жидкости с характерным запахом спирта.

"Обнаружен контрафактный товар изъят сотрудниками прокуратуры. Сумма оценки изъятого товара составила более 270 тысяч гривен", - сообщили правоохранители.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по статье 227 (Выпуск или реализация недоброкачественной продукции) УК. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причастных лиц и документирования преступной деятельности.

Напомним, в Одесской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Пострадавшими оказались двое братьев 28 и 31 года, раненый рассказал, что взрыв случился в тот момент, когда его брат "играл" с гранатой.