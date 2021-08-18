В Одеській області планують перенести початок навчального року: причина

В ОДА вважають, що продовження курортного сезону збільшить надходження до бюджету і надасть робочі місця жителям регіону.

"Історично склалося, що курортний сезон в Одеській області зазвичай починався з середини травня. Однак в останні роки спостерігається тенденція зміни кліматичних умов: травень і червень супроводжуються частими опадами, вітрами і відсутністю тепла, а про вересень туристи відгукуються як про "оксамитовий сезон" - найкращий час для приїзду в приморські регіони Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - повідомили в ОДА.

За попередніми підрахунками вчених, протягом вересня 2021 року Приморські регіони можуть додатково отримати близько 600 млн грн до місцевих бюджетів у сфері "індустрії гостинності та економіки вражень" (з наданням супутніх послуг), з яких 50% припадає на Одеську область.

Для того, щоб перенести початок навчального року на 20 Вересня, потрібно внести зміни до Закону України «Про повну середню освіту», згідно з яким школярі повинні навчатися рівно 175 днів на рік.