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В Одеській області отруїлися вихованці дитсадка. Поліція почала перевірку

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Одеса, Четвер 16 вересня 2021 20:35
В Одеській області отруїлися вихованці дитсадка. Поліція почала перевірку Фото: в Одеській області отруїлися вихованці дитсадка (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чорноморську Одеської області отруїлися шестеро дітей 4-х і 5-ти років - вихованці одного дитячого садка. Поліція проводить перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що протягом тижня до місцевого медзакладу звернулися батьки дітей, які є вихованцями одного дитячого садка. За попередніми даними, 4-х і 5-ти річним малюкам поставили діагноз "гостра кишкова інфекція".

Дітям надали необхідну медичну допомогу. Зараз вони знаходяться вдома.

За фактом отруєння дітей поліція почала перевірку. Встановлюються обставини отруєння малолітніх. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

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