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В Одеській області залишаються знеструмленими майже 30 сіл

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Одеська область, Понеділок 05 липня 2021 21:22
В Одеській області залишаються знеструмленими майже 30 сіл Фото: в Одеській області залишаються знеструмленими майже 30 сіл (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У понеділок ввечері, 5 липня, в Одеській області залишаються без світла 29 населених пунктів. При цьому відновили подачу електрики в 114 селах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Одеської області.

"Станом на 18.00 ми повернули світло в 114 населених пунктів Одеської області. Поки залишаються знеструмленими ще 29 населених пунктів, які живляться від ПС Кучургани, ПС Болгарка, ПС Єлизаветівка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області залишилися без електрики понад 100 населених пунктів. Причиною стала аварія на молдавській державній районній електростанції.

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