В Одеській області знайшли майже 400 снарядів часів Другої світової війни

Біля міста Ізмаїл (Одеської області) при проведенні земляних робіт виявили арсенал артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС завтра продовжать обстежувати прилеглу територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Відзначається, що в ході земляних робіт під Ізмаїлом були виявлені підозрілі предмети. Мешканці викликали представників ДСНС.
При обстеженні території піротехніки ДСНС знайшли 380 артилерійських снарядів калібром 75 мм часів Другої світової війни. Рятувальники продовжать пошук вибухонебезпечних предметів завтра, 4 листопада.
Фото: в Одеській області виявили 380 снарядів часів Другої світової війни (facebook.com/MNS.GOV.UA)