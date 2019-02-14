В Одеській області на кір захворіли жителі ще двох населених пунктів

Усі хворі не мають щеплення

В Одесском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения сообщили, что вспышка кори в Одесской области распространилась на город Измаил и село Котовка Беляевского района. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Так, по данным центра, у всех больных нет прививок. Указано, что в Измаиле корью заболели два человека, а в Котовке - шестеро.

Кроме того, в лабораторном центре сообщили, что с начала года в Одесской области зарегистрировали 499 больных корью. 89% из них - непривитые пациенты.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что с начала 2019 года от кори зафиксировано восемь смертей, среди которых двое детей.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина оказалась на первой строчке в рейтинге стран Европы по количеству людей, заболевших корью в 2018 году.

Добавим, комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения сообщает, что с 2017 года в Украине зарегистрировано более 71 500 случаев заболевания корью среди населения. Подчеркивалось, что третий год подряд в Украине наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью.