В Одеській області на кір захворіли жителі ще двох населених пунктів

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Усі хворі не мають щеплення

В Одеському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я повідомили, що спалах кору в Одеській області поширився на місто Ізмаїл та село Котівка Біляївського району. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Так, за даними центру, всі хворі не мають щеплення. Вказано, що в Ізмаїлі на кір захворіли дві людини, а у Котовці - шестеро.

Крім того, у лабораторному центрі поінформували, що з початку року в Одеській області зареєстрували 499 хворих на кір. 89 % з них - нещеплені пацієнти.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що з початку 2019 року від кору зафіксовано вісім смертей, серед яких двоє дітей.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна опинилася на першому рядку в рейтингу країн Європи за кількістю людей, які захворіли на кір у 2018 році.

Додамо, комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я повідомляє, що з 2017 року в Україні зареєстровано понад 71 500 випадків захворювання на кір серед населення. Підкреслювалося, що третій рік поспіль в Україні спостерігається епідемічний підйом захворюваності на кір.