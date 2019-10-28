ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одеській області двоє дітей випали з вікна лікарні

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 12:55
В Одеській області двоє дітей випали з вікна лікарні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті події одна дитина отримала важку черепно-мозкову травму, друга - пошкодження хребта

У Великомихайлівському районі Одеської області з вікна лікарні випали двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що хлопчика і дівчинку 2017 і 2014 року народження вилучили представники служби у справах дітей з неблагополучної сім'ї, після чого направили для обстеження в районну лікарню.

Там їх помістили в палату на другому поверсі, з вікна якої залишені без нагляду малюки випали.

В результаті пригоди дівчинка отримала важку черепно-мозкову травму, а її молодший брат - пошкодження хребта.

За фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України. За подібне правопорушення законом передбачено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, 23 жовтня в Києві дванадцятирічна учениця вистрибнула у вікно на четвертому поверсі школи, її госпіталізували з травмами і переломами.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Оболонському районі Києва неповнолітній розпилив сльозогінний газ у вестибюлі школи, постраждали 10 школярів і один співробітник.

Поліція розслідує вбивство в Миколаєві В Одесі сталася бійка іноземців з місцевими жителями, є загиблі
Новини України преступлениятравмабольницаОдеса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся