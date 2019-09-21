В Одеській області браконьєри напали на співробітників нацпарку

В Одеській області на території Національного парку "Тузлівські лимани" браконьєри напали на співробітників державної охорони. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора нацпарку Ірина Вихристюк, передає РБК-Україна з посиланням наиздание "Думская".

За словами Вихристюк, нападники - люди, що незаконно видобувають кефаль на території парку, напали на працівників нацпарку. Вони крадуть рибу з допомогою незаконного каналу, заявила в. о. директора.

Вихристюк підкреслила, що працівники нацпарку перебували виключно на ввіреній їм території, не заходили в будівлі рибалок.

Цю інформацію підтвердив також еколог Іван Русєв. Він додав, що прикордонники не реагували на події.

"На очах озброєних до зубів прикордонників били службу держохорони нацпарку, виривали фото - і відеокамери. 40 браконьєрів під прикриттям погранци вилучали тонни кефалі з НВП "Тузлівський лимани" . Команда нацпарку терміново виїжджає до лікарні знімати побої", - написав еколог Facebook.

Нагадаємо, в березні в окупованому Криму, на узбережжі біля Євпаторії, виявили тіла 16 дельфінів. Ще кілька тіл були помічені біля Німецької Балки під Севастополем. Імовірно вони стали жертвами браконьєрів, які ставили сітки на камбалу і іншу крупну рибу.