В Одеській області заблокували продаж військових спецбоєприпасів

Служба безпеки України (СБУ) в Одеській області блокувала нелегальний продаж військових спецбоєприпасів до вогнепальної стрілецької зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що двоє жителів регіону зберігали спецбоєприпасів до автоматів і кулеметів Калашникова і снайперських гвинтівок СВД для продажу. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв'язки серед представників кримінальних кіл.

Оперативники спецслужби задокументували факт протиправної реалізації фігурантами справи 400 патронів калібру 7,62 мм. Зловмисників затримали.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі співробітників Служби безпеки України, які вимагали від українця 110 тис. Доларів.

Вимаганням займався начальник одного з відділів СБУ, а також його підлеглий. Вони погрожували українцеві і його сім'ї позбавленням громадянство, депортацією і порушенням кримінальної справи, яке виявилося сфабрикованим. За вчинення вказаних дій правоохоронці вимагали від нього виплату в розмірі 110 тис. Доларів.