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З одеських портів вийшло ще сім суден із зерном

Фото: з одеських портів вийшло ще сім суден із зерном (imrp com ua)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 21 серпня, з одеських портів вийшло ще сім суден з українським продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

"У рамках відвантаження зерна з українського порту "Чорноморськ" вийшло чотири кораблі, з "Одеси" - два, з "Південного" - один", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що сьогодні також буде оглянуто одне судно з України і п'ять суден, які підуть в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одеських портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" знаходяться десять суден, які зараз завантажуються і готуються до виходу.

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ТурцияОдесаПорт Південний