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Одеські власники автостанції звинуватили чиновників Херсона у перешкоджанні бізнесу

Новини » Надзвичайні події    26.01.2019 - 13:44
Одеські власники автостанції звинуватили чиновників Херсона у перешкоджанні бізнесу
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Чиновника звинуватили у спробі заблокувати діяльність підприємства

Власники автотранспортного підприємства ТОВ "Віватікетс" звинуватили начальника Чорноморського міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки" в Херсоні Ігоря Пастуха у перешкоджанні бізнесу і спробі заблокувати діяльність підприємства за надуманими приводами. Про це вони заявили в ході прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Як заявили голова громадської організації "Україна - це ми" Віталія Голодка і засновник ТОВ "Віватікетс" Сергій Яцук, за поданням чиновника "Укртрансбезпеки" проти компанії, яка орендує і управляє херсонською автостанцією міжміського сполучення "Югъ", кримінальне провадження про фіктивну діяльність підприємства могло бути відкрито незаконно

Крім того, за словами Голодко, на власника чиниться тиск з боку злочинних угруповань з метою усунення конкурентного ринку.

"Я вперше таке бачу, щоб департамент транспорту ОДА і "Укртрансбезпека" розіслали всім перевізникам листи з вимогою утриматися від заїзду на станцію під загрозою розірвання договорів на перевезення", - заявив Яцук.

Він стверджує, що компанія працює виключно в правовому полі, а чиновники роблять всілякі перешкоди, натякаючи на необхідність зміни структури власності компанії. Хоча в підтвердження цих слів ніяких доказів не навів.

Між тим, як зазначає видання, управління транспорту ОДА з свого боку має претензії до діяльності ТОВ "Віватікетс". Мова йде про те, що компанія не вирішила питання правомірного використання земельної ділянки, на якій розміщені платформи.

КП "Сервіс-Центр" стверджує, що підприємство не має договірних відносин з суб'єктами господарювання щодо майданчику для паркування транспортних засобів по Бериславскому шосе, вздовж фасаду автостанції "Югь" і приміщень ПАТ "Укрпошта".

Крім того, автотранспортники не облаштували схему автомобільного руху на станції, яка знаходиться в місці інтенсивного дорожнього руху. Управління патрульної поліції в Херсонській області Департаменту патрульної поліції повідомило ОДА, що жодних заявок щодо погодження плану автостанції "Югь" від компанії "Віватікетс" не надходило, пише ЗМІ.

"Тому ми поставили питання перед підприємством, не даючи оцінку - законний керівник або фіктивний: про приведення у відповідність схеми руху та погодження з управлінням патрульної поліції. А також надання документів про правомірність використання земельної ділянки, на якій розміщені платформи, забезпечення безпечного функціонування автостанції", – цитує видання керівника транспортного управління ОДА Валерія Соценка.

Він заявив, що управління направило листи перевізникам про утримання від здійснення відправлень (прибуття) на автостанцію до тих пір, поки порушення, допущені при відкритті та атестації автостанції, не будуть виправлені.

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