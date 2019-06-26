Одеська міська та обласна організації ОПЗЖ приєдналися до "Опоблоку"

"Опозиційну платформу - За життя" (ОПЗЖ) залишили всі партійні організації Одеської області. Відповідну заяву зробив сьогодні голова обласної організації партії "За життя" Микола Пундик під час прес-конференції в Одесі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Опоблоку".

За словами Пундика, таке рішення було одноголосно підтримано на зборах обласної, міської та районних партійних організацій.

"Одеська регіональна організація "Опозиційна платформа - За життя" неодноразово звертала увагу на те, що реальна діяльність керівництва партії не відповідає тим цілям і завданням, які ставилися при її створенні, і не відображає інтереси громадян, які пов'язували з партією свої надії. На жаль, практика чиновницького управлінського свавілля і самодурство не тільки не припинилася, але і навпаки, після президентських виборів вона увійшла в систему. Партія фактично перетворилась на приватну крамничку, в якій уроздріб і оптом торгують усім: місцями в списку, виборчими округами, посадами і регіональними партійними організаціями", - зачитав відкриту заяву Пундик.

"Сьогодні настав момент, коли стало неможливо терпіти. Включення до прохідної частини списку відвертих пособників минулої влади, відвертих нацистів робить неможливим наше подальше перебування в даній організації. Наше рішення затверджено як одноголосне. Ми заявляємо про своє приєднання і закликаємо наших прихильників голосувати за "Опозиційний блок", - підсумував голова обласної організації партії "За життя".