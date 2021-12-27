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В Одесі замінували аеропорт, евакуювали 320 осіб

Автор: Артур Родивилов

Правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту "Одеса". На місці події працюють профільні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Для перевірки зазначеної інформації на місце були направлені слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи.

Станом на 23: 30 аеропорт і прилегла територія оглянуті, ніяких вибухових речовин або пристроїв не виявлено.

Всього евакуювали 320 осіб, робота аеропорту відновлена.

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Одеса