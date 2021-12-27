В Одесі замінували аеропорт, евакуювали 320 осіб

Правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту "Одеса". На місці події працюють профільні служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.
Для перевірки зазначеної інформації на місце були направлені слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи.
Станом на 23: 30 аеропорт і прилегла територія оглянуті, ніяких вибухових речовин або пристроїв не виявлено.
Всього евакуювали 320 осіб, робота аеропорту відновлена.