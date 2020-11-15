В Одесі виявили ряд порушень під час голосування на виборах мера

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА фіксують ряд порушеня на повторних виборах в Одесі. Наприклад, на двох виборчих дільницях відбувається видача бюлетенів виборцям одним членом комісії.

Про це повідомляє прес-служба мережі.

Члени ДВК просто покидають приміщення для голосування. Такі ситуації зафіксовані спостерігачами на дільниці №511148 (вул. Варненська, 3-А) та на дільниці №511105 (вул. Академіка Вільямса, 54-А).

На виборчій дільниці №511308 спостерігач зафіксував голосування поза межами виборчої дільниці: виборець проголосував за столом у членів ДВК.

Крім того, спостерігач ОПОРИ зафіксував два випадки фотографування виборцями бюлетенів у кабінках для голосування. Це відбулося на виборчій дільниці №511188 (вул. Лип Івана та Юрія, 14-А). Правоохоронець не встиг затримати порушників.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить другий тур місцевих виборів.

Раніше Рада національної безпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.

Детальніше про те, які партії здобули перемогу в першому турі на місцевих виборах, читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибори без переможця: хто прийняв владу в регіонах України".