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В Одесі посилили вимоги для самокатників: що заборонили

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 жовтня виконком міської ради Одеси затвердив схему зонування режимів експлуатації електросамокатів в місті. Відтепер встановлені території, де їх використання заборонено, а також визначено допустиму швидкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міськради.

Згідно з встановленими правилам, рухатися на електросамокатах забороняється "Трасою здоров'я", а у решті місць у місті пересуватися можна, але з різною швидкістю.

Так, рухатися зі швидкістю до 12 км/год можна на:

  • Аркадійській алеї,
  • території міськсади,
  • дендропарку Перемоги,
  • у парках імені Шевченка, Горького, Космонавтів, "Юність", Преображенського, Грецького, Стамбульського,
  • на території скверів - Старосінного, Старобазарного, Мечникова,
  • на Приморському та бульварі Жванецького (обмеження залежить від часу дії пішохідної зони вихідного дня).

Крім того, для інших територій міста встановлено обмеження у 20 км/год.

Зазначено, що нові правила є обов'язковими для користувачів як приватних засобів пересування, так і прокатних електросамокатів.

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Одесасамокати