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В Одесі на стадіоні відкрили центр масової COVID-вакцинації

Автор: Андрій Василюк

В Одесі на території стадіону Національного університету "Одеська юридична академія" відкрили центр масової вакцинації. Щеплення там зможуть отримати люди віком 60 років і старше, які записалися в лист очікування на порталі або в додатку "Дія".

Про це повідомляє прес-служба Одеської облради.

Таким чином Одеса приєдналась до міст України, в яких вже відкрито центри вакцинації від COVID-19 - Львова і Києва.

Центр вакцинації в Одесі працюватиме з 9:00 до 17:00.

Як відзначила директор Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва, очікувана кількість щеплень за один день, саме у цьому центрі - 250-300. Щеплення вакциною Coronavac отримуватимуть люди віком 60 років і старше, які попередньо були зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Всі вони попередньо отримають дзвінок із пункту щеплення та будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час.

Роботу центру в неділю забезпечуватимуть медики одеського ЦПМСД №3.

Нагадаємо, 29 травня в Києві та Львові відкрилися центри вакцинації від COVID-19. У перший день роботи в обох містах прищепили менше ніж 2000 осіб.

У Києві центр вакцинації від COVID-19 запрацював на базі Міжнародного виставкового центру. Там у перший день роботи вакцинували від коронавірусу 1395 жителів столиці.

Що стосується Львівського центру вакцинації, то там за день вдалося вакцинувати від коронавірусу 384 людини. В центрі працювали 4 спеціально навчені бригади.

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