В Одесі відбувся марш захисників, організований Нацкорпусом

Учасники ходи пройшли маршрутом від Соборної площі до пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбувся мітинг.

"Перша кров у Одесі пролилася не 2 травня. Перша кров пролилася 19 лютого, коли проросійські бойовики ламали, били й розганяли абсолютно мирний мітинг проти розстрілів на Майдані. Це було під Одеською ОДА задовго до 2 травня. 2 травня першими загиблими були далеко не люди з Профспілок. Першими загиблими на вулицях Одеси були Ігор Іванов та Андрій Бірюков - українські активісти Одеси, яких вбили під час мирного і цивільного українського маршу", - заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.

За словами керівника штабу Нацкорпусу Максима Жоріна, з часу боїв за Одесу Україна все ще залишається під загрозою повномасштабного наступу РФ.

"Проросійські сили сьогодні знову піднімають молот, ми знов все частіше чуємо старі тези про "фашистов", "ущемление русскоговорящих". Важливо пам’ятати, що за цими гаслами йдуть російські війська, а з ними тільки війна і руйнування", - наголосив Жорін.

На думку Білецького, для кожного українця 2 травня це перемога, однак перемога з жертвами, бо така її ціна.

"Для кожного українця 2 травня - це перемога. Складна і безумовно з жертвами, яким ніхто не радіє. Але така ціна перемоги і миру. В цей день Одеса залишилася Україною. Ми повинні сказати прості слова до північних сусідів, які мріють повернути Одесу: Вас тут не чекає нічого, крім гробів. Одеса була українською, є і такою залишиться", - додав Білецький.