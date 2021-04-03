В Одесі швидка зіткнулася з Daewoo, є постраждалий

Вночі 3 квітня в Суворовському районі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля швидкої допомоги. В результаті аварії постраждала людина.

Про це повідомила Патрульна поліція Одеської області .

Наразі поліція з'ясовує причини та обставини ДТП в Одесі.

"В результаті події за медичною допомогою звернувся пасажир автомобіля меддопомоги", - розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, сьогодні близько 03:30 ночі на вулиці Отамана Головатого швидка зіткнулася з легковим автомобілем Daewoo.

Нагадаємо, нещодавно у Київській області зіштовхнулися три вантажівки. В результаті аварії постраждав водій однієї з вантажівок.

Також РБК-Україна писало, що у Вінницькій області п'яний водій збив на смерть двох дітей. Водія затримала поліція.

Крім того, під Вінницею сталася масова аварія з пасажирським автобусом, вантажівками і легковими автомобілями.