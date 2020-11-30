В Одесі школярів переведуть на дистанційне навчання

Директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич заявила, що з вівторка, 1 грудня, в місті учні 5-11 класів перейдуть на дистанційне навчання. Це буде тривати два тижні.

Про це повідомляє "Думська".

За словами Буйневич, в останній тиждень у школах спостерігається тривожний зріст захворюваності COVID-19.

"Тиждень тому була досить стабільна ситуація, проте з того часу закрилися 70 класів. Зараз закрито повністю чотири школи і 223 класи, причому хворіють не стільки діти, скільки педагоги. У 190 співробітників COVID, у більш ніж 200 - ГРВІ. Таким чином понад 400 вчителів і вихователів вибули з ладу", - зазначила вона.

Буйневич також додала, що початкова школа поки продовжить роботу в класичному варіанті.

"Ми повністю готові до дистанційного навчання і сподіваємося за два тижні розірвати ланцюжок захворюваності, дати можливість хворим педагогам відновитися", - сказала директор.

Нагадаємо, у Києві повністю на карантин закриті 6 шкіл та 8 дитячих садків. Причиною цього стали спалахи коронавірусу.

Крім того, вчені Світового центру даних КПІ спільно з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб змоделювали поширення коронавірусу в Україні.