У Одесі школам рекомендували скоротити уроки та лінійки через спеку

В Одеській міській раді рекомендували школам міста скоротити тривалість уроку до 35 хвилин через спеку на початку осені. Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич, передає РБК-Україна з посиланням на її сторінку у Facebook.

Школам рекомендували скоротити тривалість навчання до похолодання.

" Календарна осінь починається дуже спекотними днями, стовпчики термометрів наче не читають прогнозів: наразі 32. Тож рекомендуємо школам скоротити уроки до похолодання , принаймні, на перший тиждень до 35 хвилин", - написала Буйневич.

Чиновниця також закликала звернути увагу на спеку під час лінійок.

"Якщо заклад її (лінійку, - ред.) проводить, час має бути стислим", - написала вона.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків на початку тижня в Україні зберігатиметься літня, переважно сонячна та спекотна погода. 2 вересня температура повітря вдень сягатиме 32 градусів, однак вже 3 та 4 вересня погода в Україні почне погіршуватися.