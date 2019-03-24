В Одесі в результаті ДТП загинуло 2 людини

В Одесі автомобіль BMW здійснив зіткнення з припаркованим авто Hyundai Sonata після чого зіткнувся з електроопорою, що призвело до гибелі 2 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що пригода трапилась на проспекті Шевченка, коли водій BMW рухаючись у напрямку проспекту Гагаріна не впорався з керуванням й здійснив зіткнення з припаркованим авто, а також з лінією електропередач.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 33-річна пасажирка автомобіля "BMW" загинула на місці. 22-річний водій був доставлений у реанімаційне відділення місцевого шпиталю, де згодом помер", - повідомили правоохоронці.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві автобус збив пішоходів, є постраждалі. Автобус збив людей на пішохідному переході, протягнув їх через перехрестя і зупинився вже за іншим пішохідним переходом.