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В Одесі лунають вибухи: що відомо

Фото: в Одесі лунають вибухи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 7 травня в Одесі почали повідомляти про вибухи під час повітряної тривоги. Жителі стверджують, що бачать ракети над містом.

РБК-Україна зібрало все, що відомо на цей момент.

Перший офіційний коментар

Оновлено 14:57. "Щойно Одесу обстріляли з ракет. Наразі точної інформації, звичайно, немає. Просимо одеситів не знімати і не викладати в мережі, що відбулося...кілька ракет прилетіло, деталі поки уточнюються. Інформацію надамо через певний час", - розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Звуки вибухів

"В Одесі лунають вибухи. Містяни бачать ракети", - інформує видання "Суспільне".

В той час місцеве видання пише про роботу ППО в Одесі.

"В небі над Одесою, як і раніше, шумно. Повідомляють про чергові вибухи. Працюють засоби ППО та винищувальна авіація. Залишайтеся в укриттях", - пише "Думська".

Дим над містом

Також місцеві Telegram-канали публікують кадри з яких помітно клубки чорного диму над містом.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали чотири удари крилатими ракетами по Одеській області. Зруйнована інфраструктура, постраждалих немає.

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ОдесаВибух