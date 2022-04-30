В Одесі лунають вибухи

В Одесі чутні вибухи. Очевидці повідомляють про хмари диму над містом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Одеса".
Як повідомляють місце ЗМІ, загалом у місті пролунали як мінімум три вибухи.
Наразі подробиці невідомі.
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