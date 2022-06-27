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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Одеса, Понеділок 27 червня 2022 01:30
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (t.me/informnapalm)
Автор: Константин Широкун

В Одесі пізно ввечері пролунало кілька вибухів у той час, коли в місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думський".

Деталей події поки не розкривають. Жителям міста необхідно залишатися в укриттях. Варто зауважити, що фото- і відеозйомка місця події суворо заборонена.

Раніше повідомлялося, що сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети типу "Онікс" поблизу Одеси. Вони були запущені з території окупованого Криму.

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