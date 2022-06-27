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В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Одесса, Понедельник 27 июня 2022 01:30
В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

В Одессе поздно вечером прозвучало несколько взрывов в то время, когда в городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Деталей происшествия пока не раскрывают. Жителям города необходимо оставаться в укрытиях. Стоит заметить, что фото- и видеосъемка места происшествия строго запрещена.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты типа "Оникс" вблизи Одессы. Они были запущены с территории оккупированного Крыма.

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