В Одесі пройде церемонія включення до складу ВМС України двох нових катерів "Айленд"

Два нових патрульних катери типу "Айленд" - "Суми" і "Фастів" - включать до складу Військово-Морських сил України. Церемонія пройде 6 грудня в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Думська ".

За його даними, катери "Суми" і "Фастів" пришвартувалися до 18-біля причалу Морвокзалу Одеси. Джерела видання повідомили, що їх прийматимуть до складу ВМС України ввечері 6 грудня.

У прес - службі ВМС повідомили, що 6 грудня в Одесі пройдуть заходи, присвячені до 30-ї річниці створення Збройних сил України.

"6 грудня з 10:00 до 16: 00 на території причалів морського вокзалу міста Одеси відбудеться виставка катерів, зразків військової техніки і озброєння українських ВМС та інших видів ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що жителі і гості Одеси зможуть побачити водолазне спорядження, автомобільну техніку, Артилерійське озброєння, системи реактивного залпового вогню і протикорабельний комплекс "Нептун". Крім того, катери ВМС будуть відкриті для відвідування.