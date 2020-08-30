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В Одесі сталися сутички на марші спільноти ЛГБТ

Автор: РБК-Україна

В Одесі сьогодні сталися сутички на акції "Марш рівності", яку організувала організація "Одеса прайд". Учасники іншої акції - маршу "За сімейні цінності" влаштували сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє місцеве новинне агентство 048.

Так, сьогодні о 15:00 на Приморському бульварі мав початися "Марш рівності", але перед початком акції до місця її проведення прийшли прихильники "традиційних цінностей", щоб висловити свою позиці.

За даними агентства, біля Думської площі почалися сутички з застосуванням яєць та сльозогінного газу. Після цього правоохоронці почали оточувати учасників маршу "За сімейні цінності".

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Фото: затримання учасників маршу "За сімейні цінності"

Попередньо відомо про 5 затриманих учасників акції "традиціоналістів", а також про одного постраждалого правоохоронця, його ударили по голові. Поліцейського госпіталізувала швидка допомога.

Нагадаємо, вчора близько 500 мешканців села у Харківській області влаштували акцію біля поселення ромів, але вона переросла у зіткнення.

Крім того, в Умані стався конфлікт між місцевими жителями та хасидами-паломниками, які намагалися потрапити у місто.

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